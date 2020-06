Coronavirus, il bollettino: calano ancora i contagi e le vittime. Sei le regioni con zero nuovi casi

07 giugno 2020 a

a

a

Il bollettino di oggi della Protezione civile sul coronavirus riporta che sono 197 i nuovi casi di contagio (125 solo in Lombardia). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 49.478. Sei Regioni registrano zero nuovi casi: Campania, Friuli, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata. "Siamo usciti dalla fase acuta ed ora si vive una fase di 'convivenza' con il covid", ha spiega a Sky TG24 il viceministro della Salute Pier Paolo Sileri, che non vede un "problema Lombardia". I morti nell'intero Paese sono 53, di cui 21 in Lombardia e portano il totale dall'inizio della pandemia a quota 33.899. I contagi totali sono invece arrivati a 234.998. Si rilevano 759 nuovi guariti: in tutto sono 165.837. Restano 35.262 malati (attualmente positivi) di cui 287 in terapia intensiva, con una decrescita di 6 pazienti rispetto a ieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.