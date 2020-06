Attilio Fontana "assassino", minacce al governatore: "Sono molto preoccupato", le voci dalla procura di Milano

08 giugno 2020 a

a

a

Il governatore lombardo, Attilio Fontana, è stato sentito venerdì scorso come parte offesa dal pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo di Milano, in merito all'inchiesta della Procura milanese sulle minacce ricevute nelle settimane scorse. Fontana ha fatto sapere di essere molto preoccupato e con lui i suoi stessi famigliari. L'inchiesta, affidata alla Digos di Milano, è a carico di ignoti al momento e i reati per cui si procede sono minacce aggravate e diffamazione.

Video su questo argomento "Fontana e Gallera assassini", il manifesto-choc dei centri sociali contro il centrodestra

L'inchiesta è stata avviata dopo che è apparsa scritta “Fontana assassino” nelle scorse settimane su un muro di Crescenzago, quartiere alla periferia Sud di Milano, e rivendicata dai Carc, i Comitati di Appoggio alla Resistenza Comunista, e le decine di messaggi con minacce e insulti arrivati al governatore ai suoi famigliari non solo via social, ma anche con lettere recapitate via posta a casa della famiglia Fontana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.