Coronavirus, preoccupazione a Roma per due nuovi focolai: 99 positivi al San Raffaele e 9 alla Garbatella

A Roma due focolai preoccupano. Mentre proseguono gli strascichi del focolaio del San Raffaele Pisana, che ha fatto registrare a oggi, sabato 13 giugno, oltre 100 positivi al coronavirus, un nuovo allarme preoccupa gli abitanti della Garbatella. Ad essere isolato uno stabile in piazza Pecile, dopo la scoperta che un intero nucleo familiare risultava contagiato. Proprio qui sono partiti i tamponi a tappeto per tutti i 107 abitanti del palazzo. Risultato? Per ora 9 positivi, anche se manca l'esito di circa la metà dei tamponi. Nel frattempo dal focolaio del San Raffaele sono spuntati oggi altri 6 casi positivi. È massima allerta, dunque, in un territorio che fino a poco fa preoccupava poco.

