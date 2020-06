M5s e Venezuela, la Procura di Milano apre un'inchiesta: un pesantissimo sospetto politico

17 giugno 2020 a

Sul caso M5s e Venezuela apre un'inchiesta la Procura di Milano. Le toghe, spiega il Corriere della Sera, vorrebbero vederci chiaro su quei 3,5 milioni di euro che secondo il giornale spagnolo Abc il regime chavista nel 2010 avrebbe versato a Gianroberto Casaleggio. Per il momento non ci sono indagati né ipotesi di reato, ma il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli vorrebbe chiarire anche se tutta la vicenda non sia stata organizzata in realtà solo per danneggiare i 5 Stelle. La classica polpetta avvelenata.

La territorialià è della Procura milanese in quanto secondo Abc l'allora ministro degli Esteri di Hugo Chavez, l'attuale presidente Nicolas Maduro, avrebbe fatto arrivare quei soldi attraverso il consolato a Milano destinandolo "nella sua totalità" a Casaleggio, "promotore di un movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista". Molti i dubbi: innanzitutto, la legge non vieterebbe tout court elargizioni da Stati stranieri e si potrebbe trattare di una "semplice" violazione fiscale, Ma anche se si trattasse di un reato di finanziamento illecito ai partiti, sarebbe prescritto dopo 6 anni dal suo avvenimento, quindi dal 2016. E se Casaleggio,avanza l'ipotesi il Corsera, deceduto proprio in quell'anno, "si fosse tenuto tutto per sé?", magari occultando i fondi nella sua società? Anche in quel caso, tutto prescritto. Resta una brutta ombra politica, questa sì, sui 5 Stelle e i loro rapporti con il regime. Su questo giudicheranno gli elettori, non i magistrati.

