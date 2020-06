Matteo Renzi contro il M5s per il caso-Venezuela: "Presupposti per l'accusa di alto tradimento"

16 giugno 2020 a

a

a

"Alto tradimento". Matteo Renzi bombarda il Movimento 5 Stelle sulla vicenda dei presunti finanziamenti del regime chavista del Venezuela a Gianroberto Casaleggio, 3,5 milioni di euro fatti arrivare nel 2010 secondo un'inchiesta del quotidiano spagnolo Abc. "Sulla politica estera - spiega il leader di Italia Viva in un'intervista a La Stampa - di affermazioni strampalate i Cinque stelle ne hanno fatte tante. Alessandro Di Battista è arrivato a dire che Obama è un golpista. Ma voglio sperare che siano state idiozie dette gratis e non a pagamento. Al tempo stesso occorre riconoscere che la gestione di Luigi Di Maio alla Farnesina, anche in rapporto alla vicenda del Venezuela, è stata sinora inappuntabile".

"Soldi dal Venezuela al M5s? Ecco come Travaglio tratta il caso": Nicola Porro svela la vergogna da record

Una carezza che non nasconde il nodo politico dentro la maggioranza: "Sono un patriota, faccio il tifo perché questa storia non sia vera e voglio credere alle smentite. E da garantista sincero attendo gli accertamenti del caso. Certo, se fosse vero, sarebbe alto tradimento della Patria". Non male, come granata su Palazzo Chigi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.