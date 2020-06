Gianni Riotta contro il M5s: "Chavez e Maduro? Non commento le carte, ma..."

16 giugno 2020 a

Un commento tagliente, quello di Gianni Riotta a Tagadà sulla vicenda M5s-Venezuela. Il giornalista, ospite di Tiziana Panella su La7, dice e non dice. Sulla vicenda che sta tenendo banco da ieri, afferma: "Non commento le carte, rilevo che molti cinquestelle erano entusiasti per Chavez e Maduro", sottolinea sornione, ricordando le vicinanze di parti del M5s, Alessandro Di Battista su tutti, col dittatore comunista venezuelano. Insomma, nessun commento sulle carte. Eppure Riotta non può fare a meno di notare un collegamento, un link, una certa affinità tra Maduro e Chavez e il M5s. Circostanza che rende verosimile - non vera, si ribadisce, ma verosimile - la questione. Almeno secondo Riotta...

“Sapevo che stavo per cacciarmi in un vespaio”. M5S-Venezuela, il giornalista di Abc difende l'inchiesta: “Tutto quadra”

Manina usa dietro il documento che incastra il M5S? Sospetto: cosa c'entrano gli 007 e l'ex generale "El Pollo"

