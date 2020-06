Matteo Salvini, un immigrato positivo al coronavirus tra quelli fatti sbarcare dalla Sea Watch. "E il governo pensa alla mia mascherina"

24 giugno 2020 a

Altro caso di positività al coronavirus tra gli immigrati in arrivo in Italia. La denuncia è del leader della Lega Matteo Salvini: “Mentre il governo pensa di smontare i Decreti sicurezza e spalanca i porti, le ong portano in Italia immigrati positivi al Covid-19, come quello sbarcato dalla Sea Watch e ora ricoverato in Malattie infettive, e ci sono altri casi sospetti", accusa l'ex ministro degli Interni riferendosi a quanto sta accadendo nelle ultime ore in Sicilia. "Altro che scandalizzarsi per qualche selfie con la mascherina: questo governo mette in pericolo l’Italia e gli italiani". Uno scenario che fa a cazzotti con la contestazione ricevuta da Salvini in Liguria dagli attivisti favorevoli ai "porti aperti".

