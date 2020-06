Coronavirus, il bollettino del 24 giugno: lieve aumento di contagi e decessi, ma l'epidemia è sotto controllo

24 giugno 2020 a

I numeri del bollettino di oggi, mercoledì 24 giugno della Protezione civile sul coronavirus in Italia, rileva un incremento di contagiati rispetto a ieri (122) di 190 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri (18) i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento*, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.

Oggi in Lombardia si sono registrati 88 nuovi casi di coronavirus, di cui 17 a seguito di test sierologico, con 7 morti. In totale. "I dati di oggi" ha commentato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, "si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali che si attestano a quota 692 (218 in meno di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 48, 3 in meno rispetto all'ultima rilevazione. I nuovi casi positivi sono 88, 17 dei quali sono determinati da positività al test sierologico".

