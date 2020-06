Bologna, carabiniere travolto al posto di blocco: in grave condizioni, chi era alla guida

29 giugno 2020 a

Un carabiniere di 48 anni è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata dopo essere stato investito questa mattina attorno alle 4 da un'auto in fuga nella zona di Mordano, comune della provincia. Secondo quanto appreso, i militari avevano allestito un posto di blocco per intercettare una banda di ladri che poco prima aveva tentato una spaccata a Lugo, nel Ravennate. I carabinieri sono riusciti a intercettare l'Alfa 159 con a bordo quattro occupanti: due sono scappati a piedi mentre gli altri sono rimasti a bordo puntando agli uomini in divisa. Il 48enne ferito è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato un forte trauma cranico e diverse contusioni. Sono in corso le ricerche della banda di cui si sono perse le tracce.

