Coronavirus, il bollettino: decessi più bassi da febbraio, Lombardia sotto la tripla cifra

29 giugno 2020 a

a

a

Il bollettino della Protezione Civile di lunedì 29 giugno fotografa una situazione sotto controllo. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 126 su 27.218 tamponi per un totale di 240.436, dei quali 16.496 attualmente positivi. I decessi sono scesi ad appena 6 (34.744) - è il dato più basso da febbraio - mentre i guariti sono saliti di 305 unità (189.196). La stragrande maggioranza degli infetti si conferma in isolamento domiciliare (15.280), a fronte di 1.120 ricoverati in ospedale con sintomi e di 96 persone in terapia intensiva. Per quanto riguarda le regioni, è finalmente sotto la tripla cifra la Lombardia, che ha riscontrato 78 nuovi casi su 7.991 tamponi. L’unica altra regione in doppia cifra è l’Emilia Romagna (+16) a causa del focolaio della Bartolini, mentre addirittura nove sono a contagio zero.

Video su questo argomento "Mascherine obbligatorie per altri 15 giorni". Fontana, l'annuncio sulla Lombardia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.