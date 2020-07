Coronavirus, Alessandra Zampa sul caso di Alzano: "I medici di base non hanno fatto il loro dovere"

01 luglio 2020 a

"I medici di base non hanno fatto il loro dovere". Alessandra Zampa, sottosegretario alla Salute, intervistata da Il Messaggero, spiega perché a Bergamo e ad Alzano non è scattato prima l'allarme coronavirus. "Mi ricordo", afferma, "di queste strani polmoniti, appunto. E da quanto emerso poi, già a dicembre, nelle acque reflue di questi territori iniziarono a comparire tracce di Covid".

Cosa non ha funzionato? "Le sentinelle dei territori non hanno fatto il loro dovere, mi riferisco ai distretti di prevenzione, gli uffici, le vecchie Asl insomma". "Mi limito - aggiunge Zampa - a ricostruire i fatti e a ricordare quel periodo. Inoltre, già a dicembre, iniziarono a circolare le immagini di Wuhan in tutto il mondo".

La colpa la fa ricadere sui "territori" a cui non si sarebbe alzato "il giusto interesse. E mancò dunque attenzione. Di sicuro la medicina del territorio, va potenziata, bisogna ripensarla". E conclude: "Il ministero è stato trasparentissimo. Soprattutto nell'elaborazione dei dati legati alle vittime del Covid. Siamo stati il primo paese in Europa a verificare, l'origine dei decessi anche post mortem, quando le cose vanno bene non si possono tessere le lodi della sanità decentrata e quando vanno male si scarica sullo Stato".

