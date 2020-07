Autostrade, inviata l'offerta al governo per evitare la revoca: ora dipende da Giuseppe Conte, quando si decide

11 luglio 2020 a

a

a

Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia è terminato con l’approvazione di una nuova proposta finalizzata ad evitare la revoca delle concessioni autostradali. Proposta che è in corso di invio e che dovrebbe arrivare in serata sul tavolo della ministra Paola De Micheli. La quale studierà le carte con i propri tecnici per poi portarle a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte: passaggio atteso per lunedì, il premier nei giorni scorsi ha detto di attendersi una “proposta vantaggiosa” per lo Stato. Dopodiché martedì il consiglio dei ministri dovrebbe sciogliere il nodo sul destino di una fetta importante della rete autostradale italiana.

Il condizionale è d’obbligo perché con questo governo i tempi non sono mai certi, ma stavolta si dovrebbe andare in fondo alla questione, che non è più rinviabile dopo due anni. Inoltre saranno tutte da verificare le proposte di Aspi per evitare la revoca: come riporta l’Agi, le questioni sono sostanzialmente due. La prima è più tecnica e riguarda la concessione in sé tra sistema tariffario, manutenzione e investimenti. La seconda invece è di governance, ovvero riguarda la nuova struttura societaria di Aspi: il governo chiede ai Benetton di fare un passo indietro sul controllo della società. Oggi Atlantia possiede l’88% di Autostrade, ma potrebbe essere disposta a scendere sotto il 50% pur di non perdere tutto.

