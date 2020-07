Coronavirus, immigrati positivi a Pozzallo? Musumeci: "Ordinanza pro-siciliani. Il Viminale che dice?"

14 luglio 2020 a

Undici immigrati clandestini sui sessantasei sbarcati a Pozzallo sono risultati positivi al coronavirus. Una notizia che non fa altro che alimentare la paura e il rigetto da parte dei cittadini che non ci tengono a ripiombare nel lockdown a causa dei migranti che sbarcano in maniera incontrollata, tra l’indifferenza generale del Viminale e del governo. “Continua ad emergere un quadro sconfortante - ha dichiarato il governatore Nello Musumeci dopo gli esiti dei tamponi sui migranti asiatici arrivati nel ragusano - nel quale si erge il silenzio del ministero dell’Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata un’ordinanza per difendere i siciliani”. Poi l’affondo diretto al premier Giuseppe Conte ed a tutta la sua squadra di governo: “Stanno giocando con il fuoco. Inutile dire che se a largo di Pozzallo fosse stata individuata una nave per la quarantena, come invano richiediamo da settimane, queste persone non sarebbero mai sbarcare fino alla conclamata negatività”.

