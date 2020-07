Coronavirus, parla l'Istituto superiore di sanità: "I casi notificati in questa settimana hanno contratto l'infezione 2-3 settimane prima"

24 luglio 2020 a

L'età media dei nuovi casi di coronavirus si abbassa sempre più. Secondo il monitoraggio sulla diffusione del Covid-19 in Italia, nel periodo fra il 13 e il 19 luglio, l'età media dei nuovi contagiati è ormai intorno ai 40 anni. Il rapporto, elaborato dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità, specifica che il dato è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse.

Complessivamente - fanno sapere - il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 in Italia "rimane a bassa criticità". E ancora: "Verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero prevalentemente a fine giugno-inizio luglio. Alcuni dei casi identificati tramite screening, tuttavia, potrebbero aver contratto l’infezione in periodi antecedenti".

