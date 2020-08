Milano, un magrebino entra in Duomo: "In ginocchio", prende in ostaggio una guardia giurata coltello alla gola

12 agosto 2020 a

Paura nel Duomo di Milano, in pieno giorno: un magrebino di cui non sono ancora state rese note le generalità è stato arrestato dopo essersi introdotto nell'edificio religioso e aver preso in ostaggio una guardia giurata, sotto la minaccia di un coltello. Decisiva la mediazione di un funzionario di polizia, che ha convinto l'uomo a rilasciare l'ostaggio e a consegnarsi alla Polizia. Il tutto è durato pochi minuti, intorno alle 13: quando il vigilante si è avvicinato all'immigrato, a pochi passi dall'altare, il magrebino ha puntato il coltello alla gola dell'agente, facendolo inginocchiare davanti a se. Circondato dagli altri agenti di guardia, ha poi abbandonato l'arma e si è fatto arrestare. Il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili, sta ora indagando per terrorismo.

