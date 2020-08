Viviana Parisi aggredita da due rottweiler: "Li hanno visti. Azzannati alla gamba, Gioele gridava?"

15 agosto 2020 a

a

a

Il giallo di Caronia è ancora lontano dall’essere risolto. Non passa giorno senza che emergano nuove ipotesi sulla morte di Viviana Parisi, la dj 43enne ritrovata senza vita lo scorso 8 agosto, e sulla scomparsa di Gioele, il figlio di 4 anni che non solo non è stato ancora trovato, ma si fa fatica anche a trovare tracce utili. Attualmente si indaga su una possibile aggressione del bambino e della donna da parte di due molossoidi, forse rottweiler, che sarebbero stati avvistati nei boschi di Caronia, ovvero nella zona in cui è stato ritrovato il corpo di Viviana.

Dall’autopsia è emerso che sulla gamba della donna c’erano dei morsi di animale, ma per sapere a quale tipo appartengono si dovrà attendere il risultato delle analisi dei medici legali. “Forse Viviana - spiega un investigatore all’Adnkronos - dopo aver scavalcato il guardrail è stata sorpresa dai cani che avrebbero aggredito il bambino, che gridava per la paura. La donna ha provato a difendere il figlio ed è stata azzannata ad una gamba. Chissà”. Inoltre gli inquirenti hanno rintracciato e ascoltato il proprietario dei cani, ma quanto è emerso non è stato ancora svelato: solo il tempo dirà se è solo un’altra pista o se si tratta di quella che finalmente avvicinerà la soluzione del giallo.

"Graffiate, ma pulite". Viviana, l'analisi delle scarpe non mente: la chiave è nel bosco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.