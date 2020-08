Viviana Parisi, a Chi l'ha visto? l'inviato della Sciarelli trova un pezzo di seggiolino per bambino sotto il traliccio

19 agosto 2020 a

Subito un colpo di scena nella puntata speciale di Chi l'ha visto? sul caso di Viviana Parisi. Dopo tre sole settimane di stop torna Federica Sciarelli e piazza la zampata: mostra in diretta l'aggancio di un seggiolino per bambini ritrovato da un suo inviato a poca distanza dal traliccio dov'è stata ritrovata morta la dj 43enne, a Caronia, accanto all'autostrada A20 Messina-Palermo.

Il dubbio è che quel pezzo si sia staccato dal seggiolino su cui viaggiava il figlio di Viviana, il piccolo Gioele Mondello, di cui invece si sono perse le tracce da quel 3 agosto. Quel frammento è stato acquisito dalla Procura, ma la Sciarelli fa di più e contatta direttamente il padre di Gioele e marito di Viviana, Daniele Mondello. "Non è un pezzo dell'auto di mia moglie", fa sapere l'uomo attraverso il suo legale Pietro Venuti, in diretta. E si continua a cercare nella campagna per ritrovare almeno il corpo del piccolo.

