Viviana Parisi, "ritrovati resti umani e una maglietta": potrebbero essere di Gioele Mondello

19 agosto 2020 a

a

a

Potrebbero essere di Gioele Mondello i resti umani trovati a poche centinaia di metri da dov'è stata trovata morta sua madre Viviana Parisi a Caronia. Li ha individuati un carabiniere in congedo impegnato nella ricerca del bimbo di 4 anni sparito dallo scorso 3 agosto dopo che l'auto su cui viaggiava insieme alla donna ha avuto un incidente in un tunnel dell'A20 Messina-Palermo. Sul posto ci sono il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, la polizia scientifica e i vigili del fuoco del Sapr, oltre a un geologo forense incaricato dalla procura. Il carabiniere in congedo Giuseppe Di Bello ha trovato anche una maglietta, compatibile con quella indossata dal bambino.

"Spesso, le madri che uccidono i figli...". Bruzzone da brividi: la teoria su Viviana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.