Flavio Briatore ricoverato da Alberto Zangrillo: "Scemo e più scemo", il massacro senza rispetto

La notizia del ricovero di Flavio Briatore per Covid all'ospedale San Raffaele di Milano ha scatenato i social. Ad aprire le danze è stata una profetica Selvaggia Lucarelli che ha detto: "Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio. La domanda è: Briatore è in quarantena? E sull'arroganza dei giorni scorsi e le parole contro il sindaco di Arzachena, che dice?".

Briatore il primo in classifica sui temi in tendenza su Twitter, ironico Fabrizio Delprete che scrive "Insomma anche se non credi al Covid, il Covid crede in te", poi c'è chi paragona il Billionare ai barconi di migranti. E ancora rivendicazioni in salsa femminista: "Nel frattempo infermiere cesse che hanno sposato uomini poveri si prendono cura di Briatore". Impietoso Fotografie Segnanti che ritrae Briatore e il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo e sopra la scritta "scemo e più scemo". Briatore qualche mese fa aveva raccontato di aver avuto il Covid e che era stato proprio il professor Zangrillo a diagnosticarglielo con una Tac.

E ancora una foto dello yacht dell'ex manager di Formula 1 con e il twit: "Si sta chiudendo il cerchio, i contagiati arrivano davvero dai barconi". "Basta immigrati che fanno serate al Billionaire e poi ubriachi vanno in giro ad infettare gli Italiani", ha scritto, invece, Chef Rubio su Twitter. C'è chi parla di karma ma anche di responsabilità di Briatore che ha minimizzato polemizzando sulla chiusura delle discoteche imposta dal sindaco di Arzachena. C'è chi, come l'ex grillino Lorenzo Tosa, augura a Briatore di guarire dal Covid ma anche poi di "sparire da questo Paese".

