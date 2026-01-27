Arresto cardiaco, come prevederlo: un progetto scientifico rivoluzionario

Prevedere un arresto cardiaco prima che accada e intervenire in anticipo per evitarlo: è questo l’obiettivo ambizioso di una ricerca che punta sull’intelligenza artificiale per cambiare radicalmente l’approccio a una delle emergenze mediche più critiche. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’ospedale San Raffaele e il Politecnico di Milano e mira a intercettare i segnali precoci che spesso precedono l’evento, quando il tempo non è ancora un nemico.

Alla base dello studio c’è l’idea che l’arresto cardiaco non sia sempre improvviso. In molti casi il corpo lancia segnali deboli ma continui, variazioni minime nel funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio che, se analizzate correttamente, possono indicare un rischio crescente. Da qui l’uso dei dati raccolti quotidianamente dagli smartwatch, ormai diffusissimi, confrontando i parametri di persone sane con quelli di pazienti con patologie cardiache note.