Immigrazione, il video-denuncia della Lega: "Scappano dalla guerra così", ecco cos'ha in mano questo clandestino

29 agosto 2020 a

Gli sbarchi non accennano a diminuire e nemmeno gli appelli della Lega affinché il governo agisca. In piena emergenza coronavirus, dove l'Italia ha fatto di tutto pur di uscirne, arrivano a fiotti clandestini che spesso e volentieri raggiungono le coste e fanno perdere le proprie tracce. Il tutto ovviamente senza essere sottoposti a controlli. Ma c'è di più perché chi arriva nel nostro Paese non è sempre in fuga dalla guerra.

"Arrivano ex combattenti del Daesh con i barconi”. Scoperta "la bomba nascosta": per il governo ora si mette malissimo

Come dimenticare gli immigrati sbarcati con tanto di cagnolino, tablet e smartphone. Non solo, nell'ultimo video di Lampedusa rilanciato dalla pagina Twitter Lega-Salvini premier, si vede un clandestino a bordo di un'imbarcazione intento a fumare e poi, come nulla fosse, spegnerla e buttarla in acqua. Alla faccia della povertà. "Scappano dalla guerra con la sigaretta in bocca", non può fare a meno di commentare il Carroccio.

