Islam "moderato" in Italia, il leader dell'Ucoii Yassine Baradei: "Il cristianesimo è un'eresia, noi la correggiamo"

01 settembre 2020 a

a

a



Ebraismo e cristianesimo sono "eresie" uno "storpiamento del messaggio originario", lo scrive il segretario generale dell'Ucoii-Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia Ucoii, Yassine Baradei, in post su Facebook, riportato da Il Giornale, in data 29 agosto. Baradei è intervenuto rispondendo ad un post di un correligionario che in riferimento al digiuno del giorno della Ashura, citava anche la "salvezza donata da Dio al popolo ebraico, tramite Mosè, durante la tirannia del Faraone" e in fine chiudeva l'intervento con un "Buon digiuno a tutti i fratelli musulmani, un abbraccio a tutti i fratelli ebrei". È a questo punto che il segretario dell'Ucoii interviene con una "correzione", scrivendo che in realtà si trattò del popolo israelita (cioè i figli d'Israele il profeta) e non il popolo ebraico che è di più recente nascita. Baradei poi aggiunge: "Credo che ci sia molta confusione in generale tra i musulmani su questi aspetti. I figli di Israele (sempre il profeta) non erano ebrei..."

Silvia Romano in campo con la Ong: "Dalla parte dei palestinesi". Toh, cosa scorda

L’ebraismo è una religione, come il cristianesimo che si sviluppò dopo. Nel credo dell’Islam infatti questi due credi sono un’eresia, uno storpiamento del messaggio originario di questi profeti. Iddio lo dice chiaramente nel sublime Corano quando afferma che nessuno dei profeti era ebreo o cristiano ma musulmano o tuttalpiù hanif (ortodosso) inteso come seguace del messaggio iniziale da Adamo in poi che sintetizzato è la professione di fede (non c’è alcun dio all’infuori di Iddio). Se fosse altrimenti saremmo legittimati come musulmani a seguire l’ebraismo o il cristianesimo, ma l’Islam viene per correggere gli storpiamenti apportati nelle sacre scritture residue (Torah e Vangelo). Questo è un punto del credo molto importante che molti musulmani non hanno ben chiaro. E Dio ne sa’ di più."

Baradei nel 2015 ha definito il Re del Marocco, Mohammed VI, come "sua maestà l'emiro dei ladri". In passato ha pubblicato immagini di Erdogan, Mohamed Morsy (entrambi legati alla Fratellanza Musulmana) e di Sheikh Yasin, ex leader di Hamas (inserita nella black list delle organizzazioni terroristiche da Unione Europea, Usa ed Israele). L'Ucooi è la più diffusa e radicata associazione islamica italiana. Essa riunisce 153 associazioni sia territoriali che di settore e gestisce circa 80 moschee e 300 luoghi di culto non ufficiali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.