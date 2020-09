Da Napoli "Interrompo dal San Paolo", il libro omaggio a "Tutto il calcio minuto per minuto"

Giuliana Covella 08 settembre 2020 a

a

a

«Interrompo dal San Paolo» di Pietro Nardiello, con la prefazione del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna (Giammarino editore), è un omaggio a “Tutto il calcio Minuto per Minuto”, con racconti e aneddoti iniziando da Napoli e dal San Paolo dove si ricordano i goal degli azzurri durante gli interventi degli inviati. Tutti i protagonisti dei racconti non vedono il goal, ma lo ascoltano alla radio; anche chi, buon per lui, in quel momento è allo stadio come nel caso della rete di Omar Sivori. Si tratta di un progetto che ha dato vita a una collana, Sport&Soul, da parte della Giammarino: dopo Napoli si racconterà tutto questo da altre piazze e altri stadi, per esaltare il racconto orale, la fantasia, gli affreschi che gli inviati facevano grazie alla forza narrativa che si oppone allo strapotere dell'immagine e delle tv. Particolarità del libro è che a scrivere sono tutte donne giornaliste e scrittrici: un punto di vista diverso dalla consueta visione “maschile” del calcio. Per lunghi anni lo “…scusa Ameri…” è stato sinonimo dell’emozione contemporanea che scuoteva animi e passione dei tifosi dalle Alpi, al Tacco, alle Isole. L'urlo del gol che interrompeva il fluire ordinario della cronaca di un’altra partita si affermò come antonomasia del racconto del calcio. Il radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto” era contemporaneamente l'occhio e il cuore di chi non c'era, passando - in qualche modo - la palla a chi ascoltava. La TV veniva solo dopo, a freddo. E lì la scelta della RAI fu quella del campanile garbato dei Necco, dei Vasino e dei Carino. Interrompo dal San Paolo è una pubblicazione che riporta la fantasia al potere, imbracciando il pensiero immaginario contro una narrazione attuale contaminata dall’abuso della tecnologia, fatta di numeri e percentuali che uccidono le emozioni. Un volume ricco di tante storie, narrate solo da giornaliste e scrittrici capaci di delineare, così, un punto di vista diverso dal modello “maschio”. Storie che confluiscono in un’unica passione, quella per il calcio, che unisce tutte le tifoserie e che saranno descritte successivamente da altri stadi. Nascerà da qui la nuova collana “Sport&Soul” della Giammarino editore che fonde i concetti di sport, anima e identità in un unico stato emotivo.

