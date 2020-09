Tiziana Panella, sms in diretta con la figlia a scuola: "C'erano mascherine solo per metà studenti"

14 settembre 2020 a

a

a

Tiziana Panella dà una notizia in diretta a Tagadà, la trasmissione in onda su La7. Riguarda ovviamente la riapertura delle scuole, che è il grande tema di giornata. Durante un servizio, la conduttrice ne ha approfittato per messaggiare con la figlia che ha iniziato il quarto liceo e aggiornarsi sulla situazione in tempo reale. “Le ho chiesto conferma del fatto che le abbiano dato la mascherina - ha svelato la Panella - in questo studio avevo domandato al premier Conte come avrebbe funzionato la storia delle mascherine. Disse che sarebbero state undici milioni al giorno, che tutti i ragazzi sarebbero arrivati a scuola e avrebbero avuto la mascherina. Mia figlia mi ha detto che le mascherine c’erano, ma solo per metà classe. Io ho chiesto ‘in che senso?’, lei ha risposto ‘le avevano finite’. Adesso ovviamente mia figlia è uscita con la mascherina nello zaino e penso che molti genitori abbiano fatto lo stesso, però siccome la mascherina è anche un costo che può essere problematico per chi ha più figli, è importante stabilire con certezza se le mascherine le danno a scuola oppure no”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.