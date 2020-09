Coronavirus a Napoli, 24 positivi danno generalità false: caccia all'uomo e paura del contagio

22 settembre 2020 a

A Napoli è partita la caccia all'uomo, o meglio ai positivi. Ventiquattro persone, infatti, si sono sottoposte a tampone e sono risultate positive. Il problema, come riportato dal Mattino, è che al momento del test hanno intenzionalmente dato recapiti sbagliati e quindi adesso non è possibile rintracciarli per metterli in isolamento. Un vero e proprio rischio per la salute pubblica, visto che queste persone continuano a circolare e a muoversi, rischiando così di contagiare tutti quelli che incontrano.Intanto in Campania continua ad aumentare il numero di contagi e i dati preoccupano gli esperti: nel bollettino di lunedì 21 settembre si contavano 243 casi. Mentre il totale dei positivi nella Regione ammonta a più di 10 mila.

Video su questo argomento Coronavirus, Sindaco Palermo "Non escludo nuove chiusure"

