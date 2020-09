Coronavirus, il lutto sconvolge l'Italia: morto a 33 anni, uno dei più giovani contagiati in Costa Smeralda

24 settembre 2020 a

Lutto cittadino a Isili, centro della provincia Sud Sardegna, dove ieri è morto per Covid-19 un giovane di 33 anni. Era in isolamento domiciliare perché risultato positivo al tampone, ma ieri le sue condizioni sono peggiorate e si è reso necessario il ricovero. Mentre lo portavano in ospedale, al Santissimi Trinità di Cagliari, è avvenuto il decesso. Il giovane, lavorava come operatore socio sanitario in un istituto di Isili, è la vittima più giovane del Coronavirus in Sardegna per questa la decisione del sindaco Luca Pilia, di proclamare il lutto cittadino.

Il giovane era arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate con una grave insufficienza respiratoria. Nonostante tutti i tentativi dei medici, per il 33enne non c'è stato nulla da fare. Il giovane, da quanto si apprende, era uno dei primi contagiati di questa estate in Sardegna, dopo aver frequentato alcuni locali della Costa Smeralda. Era seguito a domicilio dall'Ats, ma ieri le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Da qui la chiamata al 118 e la corsa in ambulanza in ospedale, dove però il suo cuore ha smesso di battere.

