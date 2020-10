Napoli, contrabbandiere di sigarette riceveva il reddito di cittadinanza dal 2019: arrestato

03 ottobre 2020 a

Un contrabbandiere di sigarette col reddito di cittadinanza. Succede a Napoli, dove la Guardia di Finanza ha arrestato l'uomo, 55 anni, e sequestrato i 190 chili di sigarette che trasportava nella sua auto. Ad attirare l'attenzione dei finanzieri sono stati i vetri posteriori della macchina oscurati. Dopo un rapido controllo, hanno trovato diverse casse nascoste nel cofano e sui sedili posteriori. Poi, sono state fatte delle perquisizioni anche nel garage che il contrabbandiere usava come deposito. Lì sono state sequestrate ulteriori decine di casse di "bionde" del tipo "cheap white", marca Regina. E non è tutto. Le Fiamme gialle hanno scoperto anche che l'uomo percepiva il reddito di cittadinanza dal 2019. Perciò hanno inviato la segnalazione all'Inps per l'avvio delle procedure di recupero di quanto illecitamente percepito.

