Negazionisti a Roma, rilasciato il manifestante senza mascherina fermato dalla polizia: "La multa non la pago"

10 ottobre 2020

E' stato rilasciato il manifestante senza mascherina che le forze di polizia hanno portato via da Piazza San Giovanni durante la protesta dei negazionisti e dei No Mask contro la cosiddetta "dittatura sanitaria". "Sono stato fermato da un dirigente delle forze dell'ordine in giacca che non si è qualificato. Quando mi ha chiesto i documenti gli ho semplicemente risposto che avrebbe dovuto fare lo stesso con me - ha raccontato Alessandro, 44 anni, all'Adnkronos -. Per questo mi hanno portato via, nonostante avessi con me mia figlia di 12 anni. Mi hanno caricato su una camionetta prima e su una volante poi per portarmi al commissariato qui vicino, San Giovanni". L'uomo, cui è stata fatta una multa perché non indossava correttamente la mascherina, ha già detto che non pagherà alcuna sanzione: "Mi hanno detto che la multa dovevano farmela perché c’erano le telecamere e non potevano evitare. Gli ho detto che stavo camminando e non riuscivo a respirare, ho fatto scrivere che stavo facendo attività motoria. La multa non la pago e metto l’avvocato".

