Selvaggia Lucarelli sul coronavirus: "Stop al calcetto e poi permettete questa roba? Un rischio idiota"

Altro che calcetto e movida. Gli assembramenti più incontrollati si formano sempre più nelle stazioni e alle fermate della metropolitana. A documentarlo è Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Facebook. La giornalista ha pubblicato due scatti, uno che riprende la metro B di Roma e l'altro la fermata Duomo a Milano. In entrambe le foto si osservano tante persone accalcate e vicine le une alle altre, in barba al Covid e al famoso metro di distanza. "Possiamo anche multare tutti fuori dai locali e impedire il calcetto, ma il problema del sovraffollamento sui mezzi pubblici resta - ha scritto Lucarelli -. Ed è il tema più complesso perché, temo, irrisolvibile. È per questo che bisogna lavorare molto su ciò che è risolvibile e ridurre tutti al minimo le occasioni di contagio, dove possibile. Perché c’è un rischio calcolato, irrinunciabile, e un rischio idiota, rinunciabile. Il tempo delle chiusure si evita solo con quello dei compromessi".

