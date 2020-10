Coronavirus, focolaio nel Pavese: contagiati 56 suore e 12 operatori di una casa di riposo

13 ottobre 2020 a

Focolaio di coronavirus nel pavese per l'esattezza a Mortara, dove 56 della 57 suore del centro sociale Padre Francesco Pianzola, sono risultate positive al Covid 19. Nel centro vivono le suore anziane dell'ordine Pianzolino e loro familiari anziani o disabili.

Una sola delle sorelle presenti non ha contratto il virus, che ha contagiato anche 12 operatori. "È una situazione che stiamo seguendo", ha detto il sindaco Marco Facchinotti alla Provincia Pavese, "Speriamo che si possa risolvere per il meglio". Al momento una delle suore è ricoverata, altre sono state portate in strutture protette per degenza covid, fra i laici contagiati qualcuno ha la febbre ma la maggior parte sono asintomaticii.





