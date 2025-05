Treviso, le suore scappano dal convento: "Un inferno"

Cinque suore di clausura dopo aver subito anni di pressioni psicologiche e al culmine di quello che hanno definito “un inferno" si sono presentate dai carabinieri di Belluno per informare dell’allontanamento volontario, così da non far scattare le ricerche. Non ne potevano più di vivere recluse nel monastero dei SS. Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia (Treviso) e lo hanno lasciato non specificando dove andranno per motivi di sicurezza.

Hanno solo motivato la fuga spiegando che è «determinata da gravi vicissitudini che stanno accadendo all’interno dello stesso e che saranno in altro modo e in altra sede meglio relazionate ed argomentate». La notizia è del Gazzettino che riporta anche che precedentemente c’erano state anche alcune denunce, una delle quali indirizzata direttamente a papa Francesco.