Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola condannati a sei anni di reclusione per aggiotaggio e false comunicazioni sociali

Condannati a sei anni di reclusione Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente ex presidente della Monte dei Paschi di Siena ed ex amministratore. I due, a processo per le accuse di aggiotaggio e false comunicazioni sociali, si inseriscono nel filone delle indagini sulla banca senese. Alla decisione assunta dalla seconda sezione del tribunale di Milano si va ad aggiungere una multa di 2 milioni e mezzo a testa e la richiesta dell'interdizione dai pubblici uffici (Profumo è attualmente al vertice di Leonardo). Condannato con loro a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori.

I giudici hanno così ribaltato la richiesta della Procura di Milano che aveva chiesto l'assoluzione per tutti e tre gli imputati. Per il pm Stefano Civardi, infatti, "il fatto non sussiste" per il reato di aggiotaggio contestato a Profumo e Viola e per quello di false comunicazioni sociali contestato a tutti gli imputati per il bilancio 2012 e per la prima semestrale del 2015 e l'assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" per la contestazione di false comunicazioni sociali in merito ai bilanci 2013 e 2014.

