Coronavirus, prime zone rosse: situazione fuori controllo in Valle d'Aosta e Alto Adige

La corsa dei contagi da coronavirus non si ferma. Il nuovo record di 8.804 nuovi infetti (1.500 più del giorno precedente), individuati grazie al livello massimo di tamponi, quasi 163 mila, porta con sè anche il raddoppio delle vittime giornaliere, da 43 a 83. Tre Comuni della Valle d'Aosta - Verrayes, Saint-Denis e Chambave - saranno zona rossa: lì l'Rt è oltre il livello d'allerta. Anche Sesto Pusteria e Monguelfo in Alto Adige sono ufficialmente 'zone rosse' da mercoledì e per i prossimi 14 giorni.

Le nuove misure sono state prese dal governatore altoatesino Arno Kompatscher seguito della forte crescita di casi di positività al Covid-19. Nel pacchetto delle ordinanze contingibili e urgenti numero 43 e 44 è prevista anche la chiusura, nei due comuni della Val Pusteria, di tutti i bar mentre i ristoranti potranno rimanere aperti solamente fino alle 18.

