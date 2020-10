Tagadà, Tiziana Panella: "Salta la riunione del Cts di oggi". L'ipotesi: niente decisioni fino a settimana prossima?

23 ottobre 2020 a

Tiziana Panella ha aperto la puntata di Tagadà su La7 con un piccolo scoop che riguarda il Comitato tecnico scientifico. “Mi è giunta notizia che oggi non ci sarà la riunione degli esperti, che di venerdì sono soliti fare il punto della situazione in videoconferenza”, ha dichiarato la conduttrice dando conto delle indiscrezioni raccolte da un inviato della sua redazione. Appare un po’ anacronistico che il Cts non si riunisca, dato che è appena giunta dalla Campania la richiesta di un lockdown totale da parte di Vincenzo De Luca: cosa decideranno di fare il premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza?

Appare scontato un passaggio con gli esperti del governo, ma il fatto che quest’ultimi non facciano il loro solito vertice può significare altro. Per la Panella si tratterebbe di un “segnale evidente” che eventuali nuove restrizioni a livello nazionale non arriveranno prima della metà della prossima settimana: e allora è probabile che di vertici tra esecutivo, Cts e rappresentanti delle Regioni ce ne saranno diversi nelle prossime ore. Anche perché la seconda ondata di coronavirus non sembra intenzionata a rallentare e ha già raggiunto dei livelli preoccupanti con circa 15mila contagi, 100 morti e 700 ricoveri al giorno.

