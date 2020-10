Papa Francesco, incontro con l'arcivescovo positivo: timori per il Pontefice, silenzio dal Vaticano

23 ottobre 2020 a

a

a

Papa Francesco rischia di aver preso il coronavirus. La notizia arriva dall'Australia e non ha ancora ricevuto nessun commento dalla Santa Sede. Tutto ha inizio quando l'arcivescovo Adolfo Tito Yllana, ambasciatore della Santa Sede in Australia, ha un incontro faccia a faccia con Bergoglio in Vaticano il 6 ottobre scorso, meno di due settimane prima di risultare positivo al Covid-19 in Australia. Le autorità australiane hanno confermato che un diplomatico volato a Sydney il 9 ottobre era risultato positivo al test per il coronavirus ma non hanno rivelato l'identità del diplomatico.

Papa Francesco è l'Anticristo? Alessandro Meluzzi, un attacco estremo al Pontefice: così | Guarda

Lo stesso Dipartimento ha detto che il rischio di infezione era "basso" per le due persone che hanno accompagnato il diplomatico da Sydney a Canberra, un viaggio di 300 Km. Il Dipartimento della Sanità australiano ha detto in una dichiarazione che "ogni informazione rilevante è già stata notificata alle parti statali internazionali coinvolte". E quindi anche all'entourage di Jorge Maria Bergoglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.