Coronavirus, Lucia Azzolina contro Michele Emiliano: "Riapra subito le scuole in Puglia, i contagi sono pochi"

Lucia Azzolina alza la voce con il governatore Michele Emiliano, dopo la decisione della Puglia di chiudere tutte le scuole per via dell'aumento dei contagi da Covid-19. Si ripete quindi lo stesso copione di qualche giorno fa, quando sono state la Campania e la Lombardia a lasciare gli studenti a casa. "La regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionante’ il numero dei contagi - ha scritto la ministra dell'Istruzione su Facebook -. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila)". Secondo l'Azzolina ci si illude soltanto a pensare di poter risolvere il problema chiudendo le scuole, visto che i ragazzi troveranno poi dei modi alternativi per uscire e vedersi: "A scuola invece, non solo ci sono misure di sicurezza, ma anche protocolli che permettono controllo e tracciamento". Ecco perché ha invitato a riaprire gli istituti al più presto, così da evitare conseguenze gravi per studenti e famiglie. "Sono sommersa in queste ore da messaggi di sconforto, delusione e amarezza. La scuola non è 'un problema' come qualcuno ha scritto. La scuola è futuro e speranza", ha ribadito infine la ministra.

"Aumento dei contagi colpa della riapertura". Emiliano si fa beffa della Azzolina e chiude le scuole

