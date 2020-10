Dpcm, festa di compleanno all'autogrill: così aggirano le restrizioni di Giuseppe Conte

31 ottobre 2020 a

Aggirano l'ultimo dpcm e festeggiano il compleanno in Autogrill. E' successo ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, dove un gruppo di 15 persone ha pensato di organizzare un party in un'area di sosta dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, in barba a qualsiasi norma anti-Covid e infrangendo il divieto di organizzare feste nei luoghi sia al chiuso che all'aperto. La scelta della location è ricaduta sull'Autogrill perché questi punti ristoro non rientrano tra i locali e i ristoranti costretti a chiudere alle 18. Come riporta il Messaggero, sui social in molti avevano già proposto di incontrarsi nelle aree di sosta per feste e serate in compagnia. In questo caso, la proposta è diventata realtà e le immagini del compleanno, risalenti al 29 ottobre, hanno già fatto il giro del web.

