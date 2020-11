Il cardinale Gualtiero Bassetti in terapia intensiva: coronavirus, "variazione dei parametri vitali"

03 novembre 2020 a

Le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato per coronavirus, si sono aggravate tanto che è stato trasportato in terapia intensiva. Nella mattinata di lunedì, dopo la notizia del contagio, era stata diramata la richiesta a tutti i monasteri d'Italia di pregare per l'arcivescovo di Perugia. La Cei (Conferenza Episcopale Italiana) oggi, invece, ha diramato un comunicato sulle sue attuali condizioni: "Bassetti è stato trasferito dai sanitari che lo hanno in cura nella Terapia Intensiva 2 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia,dove proseguono le terapie del caso. Il trasferimento è avvenuto durante la notte, dopo una variazione dei parametri vitali. Il Cardinale è vigile e collaborante". I sanitari del nosocomio hanno fatto sapere che emetteranno nel corso della giornata il bollettino medico per un ulteriore approfondimento sulle condizioni di salute. La scorsa settimana Bassetti, 78 anni, si era recato in Vaticano per sbrigare alcune pratiche relative al suo ufficio. Cinque giorni fa ha iniziato ad avere febbre e fatica nella respirazione. A visitarlo sono stati i medici di Perugia che vedendolo un po' instabile hanno preferito consigliargli il ricovero per seguirlo meglio. Nel frattempo sono stati fatti tamponi a tutti coloro che hanno avuto contatti con lui, comprese le suore che si occupano dell'arcivescovado. La curia nel frattempo è stata sanificata.

