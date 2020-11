Dpcm, Luca Zaia alle 14.10: "Ancora non sappiamo in che fascia sarà il Veneto", dubbi sul governo

04 novembre 2020 a

a

a

Più tamponi per tutti in Veneto. Lo ha assicurato il governatore Luca Zaia, che a tal proposito ha preso una decisione particolare: "Ho dato disposizione di convocare i rappresentanti dei 2.450 veterinari in Veneto per fare i tamponi", ha dichiarato, spiegando che "anche l’uomo è un mammifero". Il presidente Zaia, durante la conferenza stampa per fare il punto della situazione Covid nel territorio, ha anche rivelato che non si sa ancora in quale fascia di gravità (verde, gialla o rossa) ricadranno i veneti. "In questo momento non abbiamo notizie sulla classificazione del Veneto, ma il confronto non può prescindere da un confronto con la Regione", ha detto. I pensieri del governatore sono rivolti anche alle zone meno a rischio: "La mia preoccupazione non è il colore della fascia, ma che la fascia verde venga recepita come `semaforo verde´". Intanto, la curva dei contagi nella Regione continua a salire. L'ultimo bollettino indica 2.436 positivi e 20 morti. Resta il fatto che dopo le 14, a Zaia, il governo ancora non avesse dato alcun tipo di informazione circa la fascia di appartenenza del Veneto: il caos regna sovrano.

Veneto, una giornata nera: botto di morti e contagi. "Scenario 4" anche per Zaia?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.