Denis Verdini, la testimonianza: "Da solo in cella a Rebibbia in attesa del tampone"

05 novembre 2020 a

a

a

Denis Verdini, condannato a 6 anni e mezzo per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino, si trova adesso a Rebibbia, dopo essersi costituito martedì 4 ottobre nel primo pomeriggio. Come riporta il Fatto Quotidiano, ad accompagnare l'ex senatore in carcere c'erano i suoi tre figli, compresa Francesca, la compagna di Matteo Salvini. Verdini è rinchiuso in cella da solo in attesa del tampone, come previsto dai protocolli anti Covid. L'ex parlamentare aveva sperato fino all'ultimo momento di non finire in carcere, anche per via della richiesta della Procura generale su un nuovo processo d'appello. Sia Verdini che la difesa pensavano che i giudici accogliessero la proposta del pg, evitandogli per sempre la reclusione, visto che l'8 maggio compirà 70 anni e potrà chiedere di scontare la pena ai domiciliari. Ma non è andata così. Il Fatto racconta che prima di andare in cella, l'ex senatore ha ricevuto una visita inaspettata, quella di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte ha rivelato di aver trovato Verdini "deluso per la sentenza, ma compostamente rassegnato".

Lo sbattono in carcere? Denis Verdini, condanna a 6 anni: perché i domiciliari possono saltare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.