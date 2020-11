Flavio Briatore attacca Vincenzo De Luca: "Seconda ondata? Poteva fare qualcosa invece di dire ca***"

05 novembre 2020 a

In un video pubblicato Instagram, Flavio Briatore attacca ancora il Governo e ironizza anche sul presidente della Campania Vincenzo De Luca. "Abbiamo visto il decreto di Conte: Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta area rossa, la Campania invece area gialla! È fuori di testa", ha ribadito Briatore. "La cosa più facile per loro (il Governo, ndr) ora è chiudere i bar, i ristoranti e i centri commerciali ma non si rendono conto che queste persone hanno investito soldi che il Governo gli ha chiesto di investire per lavorare", ha continuato l'imprenditore. Briatore poi torna ad attaccare il presidente delle Regione Campania Vincenzo De Luca: "Invece di parlare della mia 'prostatite polmonare' e tutte ste caz... qui, sapendo che questa seconda ondata di contagi sarebbe arrivata perché annunciata da tutti i nostri medici e virologi, non ha fatto niente", conclude.

