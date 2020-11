Napoli, paziente Covid trovato morto in bagno: aperta un'indagine al pronto soccorso del Cardarelli

11 novembre 2020 a

Da Napoli arriva una notizia a dir poco inquietante. Un paziente Covid è stato trovato morto nel bagno del pronto soccorso: è accaduto al Cardarelli, dove il personale dell’ospedale ha ritrovato il corpo dopo aver notato l’eccessiva permanenza dell’uomo nella toilette. Era ricoverato nell’area sospetti del pronto soccorso per una probabile infezione da Covid, tanto che era già in terapia in attesa dell’esito del tampone. È attualmente sconosciuta la causa del decesso, ma con ogni probabilità l’uomo deve essere stato sorpreso da un malore improvviso che non gli ha consentito di chiudere aiuto: la direzione sanitaria ha avviato un’indagine per chiarire fino in fondo questa vicenda inquietante, che conferma come il Covid sia subdolo e brutale, soprattutto con chi ha già patologie pregresse.

