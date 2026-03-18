Domenico Caliendo, "modificata la cartella clinica": due medici indagati

Il punto è che al centro degli accertamenti della Procura di Napoli, oltre alle ipotesi già formulate, si aggiunge ora un ulteriore profilo: quello del falso nella cartella clinica. Tra gli indagati figurano il cardiochirurgo Guido Oppido e la collega Emma Bergonzoni , secondo operatore dell’équipe coinvolta nell’intervento. I due medici risultano già iscritti nel registro degli indagati insieme ad altri professionisti con l’accusa di omicidio colposo, ma per loro la Procura ha avanzato anche la richiesta di sospensione dall’esercizio della professione.

Il caso di Domenico Caliendo non è finito. Anzi, emergono ulteriori novità dall'indagine. Dettagli che, se confermati, sarebbero raccapriccianti. Il caso è quello del bimbo dal cuore bruciato, morto lo scorso 21 febbraio dopo il lungo ricovero al Monaldi di Napoli .

"Io ci sono, sono a disposizione, anche perché non ho più 40 anni, non sono un ragazzino... Uno alle ...

L’istanza, presentata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dal sostituto Giuseppe Tittaferrante, è ora al vaglio del giudice per le indagini preliminari. Gli interrogatori preventivi sono stati fissati per la fine del mese, passaggio cruciale per chiarire le rispettive posizioni.

A destare attenzione tra gli inquirenti è la documentazione sanitaria relativa al caso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dai carabinieri del Nas di Napoli, guidati dal colonnello Alessandro Cisternino, la compilazione della cartella clinica presenterebbe anomalie rispetto alla ricostruzione dei fatti, alle testimonianze raccolte e agli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini. Il drammatico sospetto che sta prendendo piede, in soldoni, è quello di un falso nella cartella clinica, che sarebbe stata modificata.