Maltempo in Sardegna, tre vittime e due dispersi: "Allevatore travolto mentre era a bordo di un pick-up"

Il maltempo fa danni e miete vittime in Sardegna. A Bitti, nel Nuorese, si registrano tre morti e due dispersi. Secondo le prime informazioni, le vittime stavano percorrendo la circonvallazione del paese quando sono state investite da una frana. Una delle persone potrebbe essere un uomo, con ogni probabilità un allevatore, travolto mentre era a bordo di un pick up. I carabinieri sono ora al lavoro insieme, tra gli altri, ai vigili del fuoco e alla protezione civile.

Italia o Polo Nord? Meteo, inverno un mese prima: dove le temperature crollano di 15 gradi

"Chiedo ai cittadini buonsenso e attenzione - scrive su Facebook il sindaco sindaco Andrea Soddu - la Protezione Civile regionale ci ha comunicato da ieri l’allerta rossa per rischio idrogeologico, segnalandoci che le piogge nel nostro territorio sarebbero state particolarmente ingenti. Stamattina ci è stata comunicata la chiusura di un tratto della 129 mentre sulla 131 d.c.n all’altezza di Marreri la situazione è preoccupante a causa della pioggia e della visibilità ridotta. Il comune, la Polizia Locale, la Protezione Civile, Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono costantemente al lavoro per arginare le situazioni di emergenza, nel frattempo si invitano i cittadini alla massima prudenza e a evitare di mettersi in viaggio fino a quando lo stato di allerta non sarà rientrato".

