Meteo, un weekend infernale. Piogge torrenziali, gelo e tormenta di neve: ecco dove colpirà

Ci aspetta un week-end al gelo. Una serie di perturbazioni provenienti dal Regno Unito porterà tra domani e domenica, piogge battenti e anche nubifragi su gran parte delle regioni italiane, ma "sarà anche la neve a far notizia. Nevicate abbondanti o molto abbondanti e sotto forma anche di bufera colpiranno tutto l'arco alpino a partire dai 1000 metri, localmente anche a quote più basse", prevedono gli esperti. Si stimano numeri vicino ai 2 metri a circa 1600 metri. ma anche le previsioni per il lungo ponte non sono buone: brutto tempo anche per il giorno dell’Immacolata.

"Neve in pianura e rischio nubifragi molto alto". Meteo, il weekend nero. Inverno? No, inferno

Per entrare nel dettaglio già da oggi regioni come Liguria e Lombardia sono state investite da nubifragi e nevicate diffuse fino in pianura sul Piemonte e possibili anche a Milano (o miste a pioggia). Il maltempo poi continuerà su Toscana, Lazio e Sardegna. Domani maltempo ancora in su Lombardia, Nordest (acqua alta a Venezia), Toscana, Lazio (qui nubifragi dal pomeriggio e poi la sera, anche a Roma), Sardegna e poi al Sud. Nevicate abbondanti sopra i 1000-1200 metri. Domenica, il maltempo sul Triveneto (neve copiosa sulle Alpi sopra i 1200-1300m circa), su tutto il Centro e al Sud. Brutto tempo anche per per la prima parte della prossima settimana; lunedì e il giorno dell’Immacolata tanta pioggia su tutta l'Italia.

