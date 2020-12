Coronavirus, bollettino 4 dicembre: 24mila contagi, 814 morti. Terapie intensive, il nuovo dato: in un giorno 201 ricoveri

04 dicembre 2020 a

a

a

Continua a essere seria la situazione epidemiologica dell’Italia, che si appresta a subire l’ennesimo Dpcm, all'apparenza inevitabile alla luce degli ultimi bollettini. Quello di oggi, venerdì 4 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 24.099 contagi su 206.059 tamponi (tasso di positività risalito all’11,7%, +1,5 rispetto a ieri), a fronte di 814 morti e 25.576 guariti. Il dato dei decessi per Covid rimane quindi molto grave, in prospettiva il peggiore dell’intera seconda ondata a livello europeo: ieri era stato toccato il picco (993; ma nel conteggio c'erano 128 vittime in più) da inizio pandemia, oggi sono ancora oltre 800, anche se nel bollettino è specificato che alcune regioni hanno subito un “riallineamento dei dati”. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora molto pesante: il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -572 (31.200 in totale) e di quelli in terapia intensiva è -30 (3.567), ma quest’ultimo dato è fortemente influenzato dai decessi che stanno avvenendo rapidamente. Infatti nel bollettino è stata inserita una nuova voce, quella degli ingressi del giorno in rianimazione: sono stati 201. L’unica buona notizia è che l’indice di contagio Rt è sceso sotto l’1 a livello nazionale: per questo da domenica Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Bolzano passeranno in zona arancione, mentre Emilia Romagna, Friuli, Marche, Puglia e Umbria diventeranno gialle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.