Coronavirus, la 43enne di Lodi recidiva: di nuovo contagiata, gli inquietanti effetti collaterali

05 dicembre 2020 a

a

a

Una storia senza fine. Dopo tre mesi di infezione da coronavirus, una donna 41enne di Mulazzano, in provincia di Lodi, si è ammalata di nuovo. Il virus l'aveva colpita la prima volta il 13 marzo scorso con una polmonite curata direttamente a casa e la negatività del tampone era arrivata solo a fine maggio, dopo 72 giorni di positività. La donna, commessa in un centro commerciale, ha raccontato la sua prima esperienza, che è stata terrificante non solo per i sintomi, ma anche per i mesi trascorsi lontano da suo figlio. Qualche giorno fa, poi, la brutta notizia: di nuovo i sintomi e di nuovo positiva al test. "Ho subito capito che qualcosa non andava: oltre ad avere qualche linea di febbre, ho perso olfatto e gusto - ha spiegato la 41enne in un'intervista al Giorno -. I sintomi del nuovo contagio per fortuna sono molto più leggeri rispetto a quando ho avuto il Covid la prima volta". La donna ha raccontato di aver limitato i propri spostamenti in questo periodo, ma evidentemente non è bastato: "Ora resto nel mio appartamento per cercare di recuperare il prima possibile. Questo incubo sembra non finire mai".

Amnesie e smarrimento, "nebbia cognitiva" dopo il Covid: così si "mangia" il cervello, l'allarme di Melania Rizzoli

La commessa ha parlato anche delle conseguenze che ancora si porta dietro dopo la prima positività: "Ho vuoti di memoria, affanno e spesso un peso sul petto. Quello che voglio capire è se migliorerò. Nessuno riesce a darmi risposte". Le difficoltà organizzative, invece, sembrano essere rimaste le stesse della prima ondata. I problemi si verificano soprattutto quando si tratta di accedere al tampone gratuito. La donna ha spiegato che il suo medico di base non è riuscito a prenotarle il test molecolare attraverso il portale di Ats di Milano e quindi l'ha costretta ad andare a pagamento: "Mi ha detto che a Mulazzano ci sono altre persone che, come me, si sono reinfettate dopo pochi mesi. E in tutti questi casi il sistema non permetteva di poter prenotare il tampone gratuito. Ho dovuto pagare per togliermi questo problema. È l’ennesima beffa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.