Che tempo che fa, Domenico Arcuri contro gli italiani in strada: "Non ci fate più vedere quelle foto"

“Non ci fate più vedere quelle foto”. Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri condanna duramente le folle che ieri, domenica 13 dicembre, hanno riempito le vie dello shopping delle principali città italiane. “Le misure messe in campo hanno l'obiettivo di evitare che si ripeta quanto è successo questa estate. I siti sono pieni dei centri con insopportabili assembramenti di persone, dobbiamo stare attenti, perché quanto successo questa estate non accada più”, ha dichiarato Arcuri da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Secondo il commissario, inoltre, bisogna stare attenti a evitare una terza ondata anche perché poi “sarebbe complicato iniziare la campagna delle vaccinazioni con un nuovo inasprimento della curva epidemica”.

Quando il conduttore ha fatto notare al suo ospite che l’ introduzione del Cashback di Stato di fatto invita le persone a uscire a fare shopping nei negozi, Arcuri non ha risposto, ma ha insistito sulla necessità di avere comportamenti prudenti. Sui vaccini, invece, il commissario ha spiegato che “dipendiamo tutti dalle decisioni dell'Ema, che prevede di liberare il primo vaccino il 29 dicembre”. E ancora: “Facciamo il tifo affinché la campagna vaccinale parta tra il 12 e 15 gennaio. Partiremo con 300 punti di somministrazione, a regime saranno 1500”.

