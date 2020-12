Reggio Calabria, Antonino Castorina in manette: si era fatto eleggere con voti mai ricevuti

14 dicembre 2020 a

Antonino Castorina, consigliere comunale del Pd eletto nelle elezioni di settembre, è stato arrestato per aver ricevuto voti da persone che non si sono mai presentate al seggio elettorale. Il consigliere del Pd si era fatto aiutare in questa truffa da un altra persona, arrestata insieme con lui. Le indagini della Procura calabre se per ora non mettono in discussione il risultato elettorale e la vittoria del sindaco Giuseppe Falcomatà (pd).

L'inchiesta, infatti, riguarda soltanto di un unico dem che però è anche componente della direzione nazionale del partito. Con 1510 voti raccolti alle elezioni di settembre, Castorina è stato il consigliere comunale più votato del centrosinistra. Una brutta figura per un partito che a Reggio ha sempre fatto della lotta all' illegalità uno dei punti cardine del programma.

