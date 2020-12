Coronavirus, Gianni Rezza lancia l'allarme: "L'indice Rt non scende più"

18 dicembre 2020 a

“L'Rt e il numero di nuovi casi positivi al Covid tendono a non scendere più”: lo ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. “Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva”, ha continuato. Ecco perché, secondo lui, di fronte a questa situazione occorre estrema prudenza. “E' logico che nel periodo delle feste ci si voglia ricongiungere con i propri cari, ma è anche normale che in questo periodo pandemico si usino tutte le precauzioni per proteggere soprattutto i più anziani", ha detto.

